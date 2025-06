Un anno fa l’ascesa di Nargi Sindaco oggi alla prova del nove

Un anno fa, l’elezione di Nargi a sindaco di Avellino segnava un nuovo capitolo nel panoramico politico locale. Quel giorno, i cittadini si sono recati alle urne con speranze e attese, consapevoli che il futuro della loro città sarebbe stato deciso in poche ore. Ora, a un anno di distanza, si apre il momento della verifica: la prova del nove per capire se le promesse si siano trasformate in azioni concrete.

Tempo di lettura: 2 minuti Esattamente un anno fa, domenica 9 giugno 2024, i cittadini avellinesi si stavano recando alle urna per scegliere il suo sindaco tra sette in corsa, per il dopo Gianluca Festa. L'indomani, alla chiusura delle urna alle ore 15:00 lo spoglio delle schede elettorali quasi da subito cristalizzò la necessità del turno di balottaggio, con il candidato sindaco della coalizione del campo largo, Antonio Gengaro, arrivato "primo" con circ a il 37,6% e a seguire il vice sindaco uscente, Laura Nargi al 34,9%, che alla fine, grazie anche all'appoggio al secondo turno della coalizione arrivata terza, con il giornalista Rino Genovese candidato sindaco, riuscì ad essere eletta, anche con il record di Primo sindaco in rosa della città di Avellino.

