un altro giorno di proteste e repressione a los angeles

FATE ENTRARE LE TRUPPE E RIPRISTINARE L’ORDINE! È ora di riprendere il controllo e rendere di nuovo grande questa nazione! La crisi a Los Angeles rischia di sfuggire di mano, e solo con decisione possiamo fermare il caos e proteggere i nostri cittadini. Solo così potremo ridare speranza e sicurezza all’America!

«Fate arrivare le truppe. Non lasciate che questi delinquenti la facciano franca. RENDIAMO L’AMERICA DI NUOVO GRANDE!!!». Con i soliti caratteri maiuscoli e il tono da imbonitore, Donald Trump annuncia via social l’arrivo dei militari nelle strade di Los Angeles, dove migliaia di persone sono arrivate per manifestare contro i suoi metodi aggressivi e incostituzionali sull’immigrazione. «La situazione a Los Angeles è davvero pessima. FATE ENTRARE LE TRUPPE!!!», ha scritto su Truth. E ancora: «ARRESTATE LE PERSONE CHE INDOSSANO UNA MASCHERA, SUBITO!». Ieri per il terzo giorno consecutivo, a Los Angeles i manifestanti sono stati attaccati dagli agenti dell’Ice – l’agenzia federale che si occupa di immigrazione –, dalla Guardia Nazionale e alla fine anche dai marines. 🔗 Leggi su Linkiesta.it