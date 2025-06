Un albero sotto casa? A Ferrara ora si può chiedere gratis e online

Ferrara cresce a misura di cittadini con il progetto ‘L’albero di quartiere’: ora puoi chiedere gratuitamente e facilmente online un nuovo albero sotto casa tua, contribuendo a rendere la città più verde e vivibile. Basta compilare il modulo entro luglio e scegliere il luogo ideale per piantare il tuo albero: un gesto semplice che fa radicare il futuro sostenibile di Ferrara. Un’opportunità per tutti di partecipare attivamente alla bellezza urbana.

Ferrara mette radici. nei quartieri. Con il progetto ‘L’albero di quartiere’, il Comune invita i cittadini a scegliere dove piantare i prossimi alberi in città. Un’operazione a costo zero per i richiedenti, che potranno partecipare compilando un modulo online entro luglio, indicando la posizione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it