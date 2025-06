Ultrasettantenne autrice di un furto in chiesa a Matera incastrata involontariamente dal marito

Una vicenda sorprendente scuote Matera: un'anziana donna, coinvolta in un furto in chiesa, viene incastrata involontariamente dal marito. Dopo aver confessato, ha restituito parte del bottino, ma la storia solleva interrogativi sulla fragilità e le motivazioni dietro gesti estremo. Un episodio che ci invita a riflettere sulle sfumature della moralità e sui rimedi possibili.

Una donna anziana è stata denunciata a Matera per furto di un borsello in chiesa. Confessato il reato, ha restituito parte del bottino.

