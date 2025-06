ULTIM’ORA – ELIMINATO IL MEDICO DI BASE | Una scelta contro i cittadini | La riforma distrugge tutto quello che conosciamo

L’eliminazione del medico di base rappresenta una svolta drammatica nel Sistema Sanitario Nazionale, minando un pilastro fondamentale della nostra assistenza. Questa riforma, vista come una scelta contro i cittadini, rischia di cancellare decenni di tradizione e fiducia. La figura del medico di famiglia, simbolo di cura e vicinanza, si trova ora sotto minaccia, scatenando le proteste di chi vede compromesso il proprio diritto alla salute. È giunto il momento di ripensare al nostro futuro sanitario.

Possibile future novità per il Sistema Sanitario Nazionale, potrebbe modificarsi una figura storica e dà il via alla protesta. La figura del medico di base, o medico di medicina generale, ha subito una profonda evoluzione nel corso dei decenni, passando da un ruolo prevalentemente curativo a uno di maggiore complessità e gestione della salute. In passato, il medico di famiglia era spesso il "dottore di fiducia" del quartiere, un punto di riferimento per ogni malanno, con visite domiciliari frequenti e un rapporto quasi paternalistico con i propri assistiti. Con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale in Italia, il ruolo del Medico si è formalizzato, diventando un pilastro fondamentale delle cure primarie.