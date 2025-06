Ultimissime Juve LIVE | Spalletti ipotesi per la panchina Kostic torna ad allenarsi alla Continassa

Rimani aggiornato sulle ultime novità dalla Juventus con le notizie in tempo reale a cura di JuventusNews24. Dalla possibile panchina di Spalletti alle complesse strategie di mercato, il nostro focus è sulla tua passione bianconera. Con aggiornamenti costanti e approfondimenti esclusivi, ti portiamo nel cuore dell’azione. Non perdere nemmeno un dettaglio: l’universo Juventus si racconta qui, dove ogni giorno si scrive un nuovo capitolo. Continua a leggere per scoprire tutte le ultimissime!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 9 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 5 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 giugno 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Spalletti ipotesi per la panchina, Kostic torna ad allenarsi alla Continassa

In questa notizia si parla di: Juve Ultimissime Spalletti Ipotesi

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Spalletti nuovo allenatore, colpo di scena: Juve beffata ancora - Per Luciano Spalletti può aprirsi subito una nuova strada interessante per tornare in panchina: Juve ancora beffata ... Leggi su calciomercatoweb.it

Spalletti, perché la Juve è già un'ipotesi: c'entra la risoluzione contrattuale - Spalletti se ne va perché Gravina era ormai convinto di cambiare guida tecnica dell’Italia e lo avrebbe comunicato domani, poche ore dopo la partita ... Leggi su msn.com

Spalletti alla Juve, domani firma: la Nazionale è già un ricordo - Una comunicazione che è stata semplicemente l’appendice naturale ad una sconfitta inaccettabile, nella ... Leggi su asromalive.it