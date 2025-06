Ultima Generazione | Roma Eni contro un professore di storia Continua il processo

Roma, 9 giugno 2025 – Mentre il mondo affronta crisi climatiche e sociali, un professore di storia si trova sotto processo per aver sfidato le narrative ufficiali. Michele Giuli, docente romano, è accusato di diffamazione dopo aver condiviso verità scomode sulle politiche distruttive e neo-coloniali di Eni. Domani, nel Tribunale di Roma, si deciderà se la libertà di parola può essere messa a tacere dai poteri forti o se la verità deve prevalere.

Il reato? Aver detto la verità sulle politiche distruttive e neo coloniali di Eni. Roma, 9 giugno 2025: Domani, 10 giugno alle ore 9.00, presso l’Aula 6 del Tribunale di Roma, si terrà l’udienza dibattimentale del processo a carico di Michele Giuli, professore di storia in un liceo romano, imputato per diffamazione in seguito a dichiarazioni critiche rivolte a Eni e pubblicate sui social. Nel corso dell’udienza si procederà alla discussione sull’ammissione delle prove e dei testi. L’udienza è aperta alla stampa. Michele Giuli si rende disponibile per interviste e interventi pubblici, con l’intento di denunciare quella che definisce una grave prevaricazione del diritto e una forma di repressione del dissenso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: Roma Ultima Generazione Professore

