UFFICIALE nuovo scandalo scommesse in Serie A | Accordo col calciatore

Un nuovo scandalo scuote la Serie A: la Questura conferma gli elementi investigativi che collegano un calciatore a un accordo sospetto sulle scommesse. La notizia ufficiale mette in dubbio l’integrità del calcio italiano e apre un inquietante capitolo sul fenomeno delle scommesse clandestine. Mentre le indagini proseguono, il mondo dello sport si chiede quanto possa ancora essere garantita la trasparenza e la correttezza nel massimo campionato italiano.

Nota ufficiale della Questura: “Gli elementi investigativi hanno consentito di corroborare l’ipotesi accusatoria” Nuovo scandalo scommesse in Serie A. C’è il comunicato ufficiale della Questur a che conferma le indiscrezioni dei mesi scorsi. (LaPresse) – Calciomercato.it Stavolta è finito nei guai il portiere dell’Udinese Okoye, indagato insieme ad altre tre persone (non calciatori) per truffa in concorso ai danni di un bookmaker. Le indagini appena chiuse si riferiscono all’incontro tra Lazio e Udinese dell’11 marzo 2004. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - UFFICIALE, nuovo scandalo scommesse in Serie A: “Accordo col calciatore”

