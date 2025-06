UFFICIALE – Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter! Via al nuovo ciclo

Ora è ufficiale: Cristian Chivu lascia il Parma e si prepara a guidare l’Inter in un nuovo ciclo ricco di sfide e ambizioni. La sua esperienza e determinazione sono il segnale di una rinascita, pronta a scrivere pagine emozionanti nel calcio italiano. Con entusiasmo e grande aspettativa, ci avviciniamo a questa avventura che potrebbe segnare un nuovo capitolo per i nerazzurri.

Adesso è ufficiale: Cristian Chivu non è più l'allenatore del Parma. Il club emiliano ha comunicato questa mattina la risoluzione consensuale del contratto. Un passaggio formale ma atteso, che apre la strada all'approdo di Chivu sulla panchina dell'Inter. LA NOTA – "Parma Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto. Il Club ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell'obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera". Un comunicato breve ma significativo, che certifica la chiusura di un'esperienza breve ma intensa.

