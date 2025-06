Ue Firpo | rafforzare supervisione unica mercati capitali

Stefano Firpo, Direttore Generale di Assonime, sottolinea l'importanza di rafforzare e centralizzare la supervisione unica sui mercati dei capitali europei per favorire maggiore stabilità e crescita. Un passo fondamentale per creare un ambiente più sicuro e attrattivo per gli investimenti, in linea con le strategie comunitarie. Questa direzione potrebbe rivoluzionare il modo in cui l’Europa gestisce e supervisiona i propri mercati finanziari. La sfida ora è trasformare questa visione in azione concreta.

Roma, 9 giu. (askanews) - "Bisogna migliorare rafforzare e centralizzare la supervisione unica sui mercati dei capitali" ha detto Stefano Firpo, Direttore Generale Assonime intervenuto oggi all'incontro Connact Finance & Insurance dal titolo "Il piano UE per investire i risparmi degli europei nelle aziende europee". L'evento è in collaborazione con l'Ufficio Italia del Parlamento europeo, con il patrocinio di Commissione europea, ENEA, European Commitee of the Regions, Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, Regione Calabria, Regione Lazio e Regione Molise. Connact è promosso anche da Assonime, Federcasse - BCC Credito Cooperativo, Generali e Intesa San Paolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue, Firpo: rafforzare supervisione unica mercati capitali

