Una manovra rischiosa e incredibilmente pericolosa sulla A23 ha rischiato di provocare una tragedia venerdì 6 giugno. Due tir stranieri, entrando contromano nello svincolo di Tarvisio, hanno messo a repentaglio vite e sicurezza di tutti gli automobilisti in transito. Fortunatamente, grazie all’attenzione di alcuni conducenti e ai controlli tempestivi, la situazione è rimasta sotto controllo. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la prudenza sulla strada.

Tragedia sfiorata venerdì 6 giugno in A23 quando due tir di nazionalità estera, che percorrevano l’autostrada in direzione Udine, hanno imboccato contromano lo svincolo d’uscita autostradale di Tarvisio, per poi riprendere, con una serie di manovre azzardate, il corretto senso di marcia, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella dei numerosi conducenti che fin dalle prime ore del mattino si trovavano in viaggio per raggiungere le principali mete turistiche. Le varie segnalazioni ricevute e gli allarmi dei sensori di sicurezza lungo la rete autostradale hanno permesso al Centro Operativo Polizia Stradale di Udine di intervenire tempestivamente intercettando, tramite il sistema di videosorveglianza presente in sala operativa, i due mezzi pesanti e allertando le pattuglie competenti per territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udine, due Tir imboccano contromano la A23: tragedia sfiorata

