Ucraina-Russia iniziato lo scambio di prigionieri | Kiev ha rilasciato primo gruppo di soldati russi

L’atteso scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia ha preso ufficialmente il via, con Kiev che ha rilasciato un primo gruppo di soldati russi, principalmente giovani e feriti. Un passo importante verso la de-escalation del conflitto, con entrambe le parti che si preparano a proseguire gli scambi nei prossimi giorni. La diplomazia si riaccende in un momento cruciale; il futuro di questa delicata pace rimane incerto ma speranzoso.

Si tratta di soldati semplici o sottoufficiali feriti o con meno di 25 anni. La Russia in cambio rilascerà un numero simile di prigionieri. Secondo Zelensky gli scambi proseguiranno nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina-Russia, iniziato lo scambio di prigionieri: Kiev ha rilasciato primo gruppo di soldati russi

In questa notizia si parla di: Russia Prigionieri Soldati Ucraina

Ucraina e Russia: non c’è accordo, solo scambio di prigionieri. Meloni: “Niente truppe italiane a Kiev”. Gelo con Macron - In occasione del vertice della Comunità Politica Europea in Albania, rinnovati scontri tra Ucraina e Russia segnano la mancanza di progressi nei colloqui di pace.

8 giugno 2025, Ucraina - Russia L'UCRAINA PRENDE TEMPO ANCHE SUL RITIRO DELLE SALME "Lo scambio, in cui Kiev riceverà prigionieri di guerra dalla Russia e i corpi dei soldati caduti, dovrebbe iniziare la prossima settimana", ha dichiarato il capo d Partecipa alla discussione

Pete Liquid : L'Ucraina rifiuta di accettare i corpi dei propri soldati e lo scambio di prigionieri di guerra tra "feriti", "gravemente malati" e "giovani". Il 6 giugno, la Russia ha avviato l'azione per trasferire oltre 6.000 corpi di morti in Ucraina e scambiare feriti Partecipa alla discussione

È in corso un nuovo scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina: coinvolge soldati feriti o con meno di 25 anni - Al momento non è chiaro quante siano complessivamente le persone già liberate, ma entrambe le parti hanno confermato ... Leggi su ilpost.it

Guerra Russia-Ucraina, al via lo scambio di prigionieri. Ma Mosca lancia un nuovo attacco record - È stata completata la prima fase dello scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina concordata tra Mosca e Kiev all'ultimo incontro in Turchia. Leggi su italiaoggi.it

È iniziato un nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina - Video - Si tratta di persone sotto i 25 anni o di feriti gravi. Leggi su msn.com