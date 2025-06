ucraina russia il piano di putin per il nuovo attacco

Le tensioni tra Ucraina e Russia si intensificano, mentre Vladimir Putin prepara una nuova offensiva che potrebbe cambiare gli equilibri del conflitto. Con obiettivi strategici chiari, Mosca mira a spezzare la resistenza ucraina e a creare le condizioni per un esito favorevole nei negoziati futuri. La posta in gioco è alta: quale sarà il prossimo passo di questa intricata partita geopolitica?

(Adnkronos) – Vladimir Putin si appresta a lanciare una nuova offensiva per 'spezzare' l'Ucraina e produrre una svolta nella guerra innescata quasi 3 anni e mezzo fa dall'aggressione della Russia. Mosca punta alla spallata nell'estate per indirizzare il conflitto e creare condizioni nettamente piĂą favorevoli in vista di negoziati realmente finalizzati al raggiungimento di una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it