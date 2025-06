Ucraina i prigionieri di guerra tornano a casa

La recente svolta nel conflitto ucraino segna un passo importante verso la pace, con il ritorno a casa di alcuni prigionieri di guerra grazie a un accordo di scambio tra Ucraina e Russia. Le immagini condivise mostrano i momenti di gioia e speranza, simboli di un percorso di dialogo e riconciliazione. Sebbene i dettagli sul numero di prigionieri ancora non siano stati divulgati, questa iniziativa rappresenta un passo avanti fondamentale verso una soluzione duratura.

Milano, 9 giu. (askanews) - Le immagini pubblicate dalla presidenza ucraina e dal presidente Volodymyr Zelensky sui social media mostrano prigionieri rimpatriati dalla Russia nell'ambito di un accordo di scambio su larga scala raggiunto durante i colloqui di pace a Istanbul. Nessuna delle due parti ha specificato il numero di prigionieri rilasciati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, i prigionieri di guerra tornano a casa

