Il conflitto tra Russia e Ucraina si intensifica con un assalto senza precedenti di droni e missili, sottolineando l’urgenza di rafforzare la difesa collettiva. La Nato, guidata dal Segretario Rutte, punta ad aumentare la spesa militare per proteggere i suoi membri e garantire la stabilità europea. In questo scenario di tensione crescente, la sfida di mantenere la pace diventa più cruciale che mai.

Conflitto russo-ucraino. Le forze di Mosca hanno attaccato la scorsa notte l’Ucraina con 20 missili e quasi 500 droni. Intanto il Segretario Generale della Nato, Rutte, punta ad aumentare la difesa aerea e missilistica dell’Alleanza. Servizio di Vito D’Ettorre. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, guerra a colpi di droni. Nato: aumentare spesa militare

