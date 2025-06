Ucraina e Nato | Rutte conferma impegno nonostante vertice dell' Aja

L'impegno dell'Ucraina verso l'adesione alla NATO rimane saldo, nonostante le tensioni del vertice dell'Aja. Mark Rutte, segretario generale dell'Alleanza, ha sottolineato che questa determinazione è irreversibile e indipendente dalle conclusioni ufficiali. La chiarezza e la sintesi saranno al centro del vertice, perché...

L'impegno sul "percorso irreversibile dell'Ucraina verso l'ingresso nella Nato è confermato e continuerà ad esserlo anche dopo il vertice dell'Aja ", l'eventuale "presenza o meno nelle conclusioni finali non è rilevante". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, alla Chatham House a Londra. "Il mio obiettivo è che il vertice abbia conclusioni concise: non è necessario ripetere ogni frase o impegno già espressi, perché restino validi", ha aggiunto Rutte, sottolineando che il summit sarà incentrato su " spesa e produzione " militare. Kiev "sarà menzionata nel comunicato, ma non aspettatevi che ogni paragrafo ripeta quanto già affermato", ha aggiunto.

