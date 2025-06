Ucciso in spiaggia arrestato il 19enne con cui aveva litigato

Una tragica serata si è trasformata in un doloroso punto di svolta per la comunità di Varcaturo. Dopo una lite sulla spiaggia, il 19enne Salvatore Sannino è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario per aver colpito mortalmente Nicola Mirti, 18 anni. Il suo arresto e il silenzio durante l’interrogatorio sollevano molte domande sulla drammatica escalation di violenza. La vicenda si configura come un tragico monito sulla fragilità dei rapporti umani.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con l’accusa di omicidio volontario è stato arrestato e recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Salvatore Sannino, il 19enne accusato dell’omicidio del 18enne Nicola Mirti, ucciso ieri con due coltellate al torace dopo una lite sulla spiaggia di Varcaturo. Il giovane non ha risposto alle domande del pm nel corso dell’interrogatorio nella notte. A definire il quadro accusatorio e a far scattare l’arresto le testimonianze dei presenti e le immagini del circuito di videosorveglianza del lido che hanno contribuito a ricostruire la dinamica. Tra i due giovani – è emerso nel corso delle indagini condotte dal commissariato di Polizia di Castelvolturno e dalla procura di Santa Maria Capua Vetere – c’era una rivalità datata legata anche a frequentazioni criminali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

