uccide la moglie e tenta di togliersi la vita tragedia familiare a empoli

Una tragedia sconvolge Empoli: un uomo di 84 anni ha ucciso la moglie 83enne e ha tentato il suicidio, lasciando la comunità sotto shock. L'episodio si è consumato tra la notte e le prime luci dell’alba in via Buozzi, rivelando un dramma familiare di incredibile gravità. La scena, scoperta questa mattina da un passante, solleva interrogativi su motivazioni e fragilità umane. La comunità aspetta ora risposte e supporto.

Empoli, 9 giugno 2025 – Tragedia a Empoli, dove una donna di 83 anni è morta per mano del marito 84enne, probabilmente strangolata. E' successo tra la notte e la prima mattina in via Buozzi: dopo aver ucciso la moglie, l'uomo ha cercato di togliersi la vita tagliandosi le vene ma senza riuscire nel suo proposito. Adesso è ricoverato all' ospedale San Giuseppe in condizioni gravissime. La terribile scena è stata scoperta questa mattina da un familiare, che ha subito dato l'allarme: sul posto sono arrivati il 118 e la polizia, con tanto di reparto scientifico per i rilievi. Per la donna non c'era più nulla da fare se non constatare il decesso.