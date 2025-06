Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita | femminicidio a Empoli

Una tragedia scuote Empoli: un uomo ha ucciso la moglie di 82 anni e, nel disperato tentativo di porre fine alla propria vita, si è trovato in gravi condizioni. Un dramma che evidenzia ancora una volta la drammatica piaga del femminicidio e delle violenze domestiche. Vi raccomandiamo di sensibilizzare su questi temi e di non sottovalutare mai segnali di crisi. La ricerca di soluzioni e di un aiuto tempestivo può fare la differenza.

Gli inquirenti parlano di femminicidio – suicidio, rispetto a quanto successo alle prime ore di questa mattina a Empoli, in un'abitazione di via Bruno Buozzi, dove è stato ritrovato il cadavere di una donna di 82 anni; accanto a lei il marito, di un anno più grande, in gravi condizioni dopo aver tentato di togliersi la vita. L'allarme è stato lanciato, attorno alle 10:30, da un parente, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la coppia, e subito dopo sono intervenuti sul posto gli agenti del commissariato di Empoli, che hanno trovato il corpo senza vita dell'anziana e quello del marito, con evidenti ferite compatibili con un tentativo di suicidio.