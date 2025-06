Uccide il suocero 86enne | Elena Pagani trovata seduta sul divano col coltello in mano

Una scena inquietante scuote Saranno, in provincia di Varese: Elena Pagani, 41 anni, è stata fermata con l’accusa di aver ucciso il suocero, Romolo Baldo, 86 anni. La donna, trovata seduta sul divano con un coltello in mano, avrebbe chiamato il suo compagno confessando l’omicidio. Si apre così un capitolo drammatico e complesso, che solleva molte domande sulla vicenda e i motivi dietro questa tragica tragedia.

É stata fermata con l'accusa di omicidio la nuora di Romolo Baldo, l’86enne padre del suo compagno accoltellato a morte nella sua abitazione di via Pio Xi a Saranno, in provincia di Varese. La donna, la 41enne Elena Pagani, viveva con padre e figlio nella villetta: sarebbe stata lei stessa a chiamare il compagno spiegandogli l'accaduto. I carabinieri l’hanno trovata seduta sul divano con il coltello. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uccide il suocero 86enne: Elena Pagani trovata seduta sul divano col coltello in mano

