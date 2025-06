Ubriaco aggredisce gli agenti | denunciato

Un episodio di tensione e irruenza si è verificato venerdì a Quara di Toano, dove un 28enne italiano, in stato di ebbrezza e molesto, ha aggredito gli agenti della polizia locale intervenuti. La situazione si è complicata ulteriormente quando l'uomo, nel tentativo di mettere in moto il ciclomotore senza targa né assicurazione, ha cercato di scappare, dando così inizio a una vicenda che si conclude con la sua denuncia.

Ubriaco e molesto, fermato dagli agenti li aggredisce: nei guai un 28enne italiano. Il fatto è avvenuto venerdì Quara di Toano, gli agenti della polizia locale Appennino Reggiano sono intervenuti in un bar del paese in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo in stato di ubriachezza. Il 28enne era anche in possesso di un ciclomotore privo di targa, revisione e copertura assicurativa. Durante l’identificazione ha cercato di accenderlo e di scappare, spintonando gli agenti. Per questo il 28enne è stato deferito alla Procura di Reggio con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dal fatto di aver agito contro agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it