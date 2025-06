Tuttosport – Il mio tempo all’Inter è finito Chivu auguri

L'ultima notizia di Tuttosport scuote il mondo del calcio: Arnautovic, con parole ferme e decise, annuncia la fine della sua avventura all’Inter. Un gesto che lascia il segno, come un meme virale di Sailor Moon, e apre un nuovo capitolo per il giocatore e la società. Dopo due stagioni intense, la decisione è presa: il finale di questa storia si scrive con un arrivederci o un addio? La conclusione è ancora da scoprire.

2025-06-08 19:13:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: “ No, no, no. Non torno. Il mio tempo all’Inter è finito ”, ha detto Arnautovic al termine della sfida vinta dall’Austria contro la Romania, ricordando per certi versi il famoso e virale meme di Sailor Moon. Parole nette e dirette da parte dell’attaccante, che ha il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Dopo due stagioni la punta ga deciso di prendere un’altra strada dopo 62 presenze, 14 gol e 5 assist e non sembra intenzionato a cambiare idea. Ha infatti mandato un augurio e un saluto anche a Chivu, neo allenatore dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com