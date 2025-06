Tutto quello che c' è da sapere sul campionato di Serie A che inizia a fine agosto

Il campionato di Serie A sta per ripartire e l'entusiasmo tra i tifosi è alle stelle, anche se il calciomercato e le novità si susseguono già da ora. Con il calendario 2025/26 pronto, gli appassionati si preparano a vivere un'altra stagione ricca di emozioni, sorprese e sfide epiche. Ma cosa c'è da sapere davvero? Scopriamo insieme tutto quello che devi conoscere sulla prossima avventura del nostro calcio più amato.

Il campionato è appena finito, ma il prossimo è già cominciato. Non sul campo, ma sulla carta, perché con la compilazione del calendario per la Serie A 202526 i tifosi si sono già proiettati verso la prossima stagione. La prima giornata. Il Napoli campione d'Italia debutterà con lo scudetto sul petto a Reggio Emilia contro il neopromosso Sassuolo, mentre la nuova Inter di Cristian Chivu farà il suo esordio a San Siro contro il Torino del neo allenatore Baroni.