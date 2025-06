Tutto il gruppo sbaglia percorso | caos totale all’Anversa Port Epic tra cadute e inversioni di marcia

Il Port Epic di Anversa, una delle gemme dell’Europe Tour UCI, si è trasformato in un vero e proprio caos collettivo quando l'intero gruppo ha sbagliato percorso a circa 100 km dal traguardo. Tra cadute e inversioni di marcia, il risultato è stato uno spettacolo inatteso e imprevedibile. Ma come si è risolto questo pasticcio e quali saranno le conseguenze? Scopriamolo insieme, perché questa avventura rimarrà certamente nella memoria di tutti gli appassionati di ciclismo.

L'Antwerp Port Epic, una delle più suggestive corse in linea del l'Europe Tour UCI, si è trasformata in una dilettantesca uscita fuoriporta quando l'intero plotone a circa 100km dall'arrivo, ha sbagliato completamente percorso. L'organizzazione ha dovuto neutralizzare la corsa per permettere a decine e decine di ciclisti di ritornare sul tracciato corretto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Percorso Port Epic Tutto

Percorso e Favoriti Antwerp Port Epic 2025: - X Partecipa alla discussione

ANTWERP PORT EPIC LADIES. SUSANNE ANDERSEN FULMINA COPPONI E SHAW - Astigiano di Cossombrato, classe 2007 (18 anni a settembre) Roberto Capello chiude al terzo posto la durissima Classica delle Alpi per juniores che si è disputata sotto la pioggia in Francia. Leggi su tuttobiciweb.it

Percorso ciclopedonale sulle mura. Un maxi progetto da 6 milioni per restaurare tutto il tracciato - Cinque progetti, un’unica visione: un percorso che cinge il centro storico come un anello, fruibile per tutti. Leggi su msn.com

"Tutto il percorso è stato pulito in due giorni" - «È compito dell’organizzazione della Granfondo Mare e Monti la pulizia del percorso della gara ... Leggi su civonline.it