Tutti in pista contro il cancro Settemila all’Autodromo per la Formula Uno della Lilt

conclusa con grande successo all’Autodromo di Monza, unendo migliaia di persone in una corsa solidale contro il cancro. Un evento che ha dimostrato ancora una volta come la solidarietà possa fare la differenza, contribuendo a sostenere chi combatte ogni giorno questa difficile battaglia. La Marcia Formula Uno si conferma così un appuntamento imperdibile, capace di unire sport, comunità e speranza.

Quasi 7000 le persone che hanno partecipato e 137mila euro i fondi raccolti destinati a Casa Lilt Monza per i servizi di prevenzione, di riabilitazione e di assistenza ai malati offerti nel centro, dove per i pazienti in condizioni di fragilità economica e sociale, tutti i servizi, comprese visite ed esami, sono completamente gratuiti. È questo il bilancio della 45esima edizione della “ Marcia Formula Uno: in pista contro il cancro “ che si è tenuta ieri sulla pista dell’ Autodromo. Una manifestazione solidale aperta a tutti per sostenere il polo oncologico che promuove la prevenzione sul territorio di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutti in pista contro il cancro. Settemila all’Autodromo per la Formula Uno della Lilt

