tutti i tennisti che hanno vinto il grande slam nella storia

Il mondo del tennis è un palcoscenico di emozioni e imprevedibilità, con protagonisti leggende che hanno scritto la storia dei grandi Slam. Dalla vittoria di Rod Laver nel 1969 all'epopea di Serena Williams, ogni campione ha lasciato un'impronta indelebile. Ora, con la stagione in continua evoluzione, ci prepariamo a scoprire chi si laureerà il prossimo grande campione tra i protagonisti di questa affascinante saga. La sfida è appena iniziata...

Il Roland Garros è finito, con la finale epica tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vinta da quest'ultimo in cinque set, e tra qualche settimana ci spostiamo sull'erba, per il terzo Slam dell'anno: Wimbledon, in programma dal 30 giugno al 13 luglio. A inizio anno, con la conquista degli Australian Open 2025 si era aperta per Sinner la strada del Grande Slam, ma poi è successo quello che è successo: la squalifica, la finale persa a Parigi, e quindi si chiude tutto qui. Arrivederci al 2026 per il prossimo Grande Slam. Che cos'è il Grande Slam e chi lo ha vinto nella storia. In effetti, parliamo di un'impresa straordinaria: in quasi un secolo di storia è capitato soltanto cinque volte che un tennista vincesse il Grande Slam.