Tutti i film DC in uscita nel 2025 e oltre

Se sei un appassionato di eroi e supervillain, preparati a scoprire tutti i film DC in uscita nel 2025 e oltre. Con nuovi progetti in fase di sviluppo presso i rinnovati DC Studios, il panorama cinematografico si prepara a una rinascita epica, inaugurata dalla visione di James Gunn con "Superman" nel 2025. E non è tutto: anche il Batman di... ti lascerà senza fiato.

Ci sono molti film DC in uscita nel 2025 e oltre, con una vasta gamma di film in varie fasi di sviluppo presso i nuovi DC Studios. Fondamentalmente, il 2024 ha rappresentato un nuovo inizio per le produzioni cinematografiche DC, poiché il palcoscenico ha iniziato a prepararsi adeguatamente per l’inizio della rinascita di James Gunn con Superman del 2025. A questo si aggiunge, naturalmente, il Batman di Matt Reeves con il prossimo The Batman Part II e il recente Joker: Folie à Deux. Il programma dei film DC del 2023 ha chiuso la timeline dei film DCEU con la nuova DCU di James Gunn che si estende nel futuro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: Film Uscita Oltre Tutti

Daniel Day-Lewis torna nei cinema con Anemone e Focus Features svela la data di uscita del film - Dopo una lunga pausa dal 2017, Daniel Day-Lewis torna in scena con "Anemone". Focus Features ha recentemente annunciato la data di uscita del film, che promette di segnare un emozionante ritorno per l'acclamato attore.

Alberto Negri .- Un giorno a Teheran. Battersi in patria oltre le guerre dell’Occidente Cannes 78 Questo premio ci ricorda che l’Iran e il Medio oriente non sono solo campi di battaglia Un giorno arrivai a casa di Jafar Panahi. Mi fece sedere sul divano e, di front Partecipa alla discussione

Marvel: tutti i film e le serie Disney+ in uscita nel 2025 (e oltre) - Man con Tom Holland e il ritorno di Robert Downey Jr. Leggi su movieplayer.it

Marvel: tutti i film e le serie Disney+ in uscita nel 2025 (e oltre) - I film in uscita nel 2025 Per quanto riguarda i lungometraggi, nel corso del nuovo anno sono in arrivo Captain America: Brave New World, con Anthony Mackie e Harrison Ford diretti dal regista ... Leggi su msn.com

Tutti i film e le serie TV DC in uscita nel 2025 e oltre - Per rispondere a queste domande e fornire una guida completa, questo articolo si pone l'obiettivo di elencare tutti i film DC in uscita nelle sale cinematografiche e le serie TV in uscita in ... Leggi su msn.com