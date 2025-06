tutti al lavoro la mattina dopo

Dopo il meraviglioso concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, la città si è risvegliata con un gesto di solidarietà e impegno civico. Alle prime luci dell’alba, i volontari di Ripuliamoci si sono riuniti per pulire i parcheggi di Reggio Emilia, dimostrando che l’unione fa la forza anche nel rispetto dell’ambiente. Un esempio tangibile di come musica e beneficenza possano andare di pari passo, lasciando un segno positivo nel cuore della comunità.

Pulizia e beneficenza. Finito il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo di Reggio Emilia Ripuliamoci si è messo subito al lavoro per ripulire i parcheggi gestiti dalla società Parkforfun. I volontari si sono ritrovati domenica mattina alle 6.30 e hanno ripulito i parcheggi Gold, Farmacie, via del Chionso e quello principale in via dell’Aeronautica. Hanno partecipato, come sempre, alcuni ragazzi dell’associazione gambiana di Reggio Emilia e, come per le altre pulizie dei parcheggi, grazie al lavoro svolto, i volontari di Ripuliamoci potranno far arrivare diverse donazioni ad enti benefici locali: il canile Amici di Marta di Bagnolo in Piano, la cooperativa la Fenice che gestisce il canile e gattile di Cella, il Rifugio Rocky di Reggio, la Cooperativa Coress ed il Giardino del Baobab. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it