Tutti abbiamo una maglietta da turista nel cassetto Ecco come trasformarla nel look più cool dell’estate

Tutti abbiamo una maglietta da turista nel cassetto, pronta a rivivere l’estate più spensierata. Trasformarla nel look più cool della stagione è semplice: basta un tocco di stile e qualche idea creativa. Dalla passeggiata in città alle serate con amici, la t-shirt nera può diventare il capo must-have del tuo guardaroba autunnale. Ecco cinque idee per sdrammatizzarla e renderla protagonista anche quando le vacanze sono ormai lontane.

C 'è una maglietta che più di tutte racconta lo spirito leggero dell'estate: è quella che si compra in aeroporto, nel negozio di souvenir, o magari lungo una passeggiata a Times Square. La si indossa in vacanza senza pensarci troppo: al volo, sopra un costume o con i pantaloni cargo, tra una visita al museo e uno spuntino veloce. Ma che succede quando si torna a casa? Basta indossare la t-shirt sotto la giacca. T-shirt nera: cinque idee per abbinarla con stile X Dalle passerelle arriva una risposta sofisticata a questa domanda, che trasforma un capo cheap in uno fashion. Tanto da proporlo addirittura per il rientro in ufficio.

