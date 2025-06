Turisti nel mirino Ncc all’inseguimento Arrestato rapinatore

Nel cuore di Milano, un inseguimento mozzafiato ha portato all’arresto di un rapinatore grazie all’attenzione di un’autista Ncc. Sabato mattina, un turista è stato vittima di una rapina in piazza de Lellis, ma grazie alla prontezza di un operatore di trasporto, la polizia è riuscita a bloccare uno dei sospetti. Un episodio che sottolinea come il coraggio e la collaborazione possano fare la differenza nella sicurezza urbana.

Ha notato due persone che fuggivano in auto dopo aver rapinato un turista in piazza de Lellis, non lontano dalla stazione Centrale, e le ha inseguite fino a viale Vittorio Veneto. Anche grazie all’intervento tempestivo di un autista del servizio Ncc la polizia ha arrestato uno dei due uomini, mentre il complice è riuscito a fuggire. L’episodio è avvenuto sabato mattina, attorno alle 11.50, quando un uomo si è avvicinato ai tavolini di un bar e ha portato via il borsello di un turista tedesco, di 43 anni, con all’interno il portafoglio, soldi e documenti. Poi è salito a bordo di una Fiat Cinquecento, guidata da un complice e parcheggiata poco lontano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turisti nel mirino. Ncc all’inseguimento. Arrestato rapinatore

