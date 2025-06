Turista si tuffa in piscina e muore tragedia in Cilento Indagini in corso

Una giornata di relax si è trasformata in tragedia nel cuore del Cilento. Un turista di 75 anni, proveniente dall’Emilia Romagna, ha perso la vita dopo un tuffo in piscina ad Ascea. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo drammatico incidente, lasciando senza parole una comunità sconvolta. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa triste vicenda.

