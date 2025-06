Turista colto da malore mentre fa il bagno la tragedia si consuma sotto gli occhi della moglie

Una giornata di relax si è trasformata in un incubo per una coppia di turisti tedeschi. Mentre il marito, 87 anni, si immergeva nelle acque per rinfrescarsi, un malore improvviso ha avuto conseguenze tragiche, lasciando la moglie impotente a guardare la scena. La tragedia, consumatasi sotto i suoi occhi, scuote ancora la comunità e ci ricorda quanto sia fragile la vita, anche nelle giornate più serene.

Una vacanza iniziata all’insegna della tranquillità si è trasformata in una tragedia improvvisa e irreparabile. Un uomo di 87 anni, turista tedesco in villeggiatura con la moglie, ha perso la vita nel primo pomeriggio di domenica 8 giugno. L’anziano aveva deciso di concedersi un bagno rinfrescante, come tanti altri in questi primi giorni di caldo estivo, ma qualcosa è andato storto pochi istanti dopo l’immersione. La moglie, che lo stava osservando dalla riva, ha capito immediatamente che qualcosa non andava. L’uomo si era tuffato dalla scogliera frangiflutti davanti alla struttura dove alloggiavano, ma non è più riemerso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: Moglie Turista Bagno Tragedia

