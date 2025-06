Turismo green | tre case rurali riadattate nei boschi bonificati dagli scout

Se sei alla ricerca di un’esperienza autentica a contatto con la natura, il turismo green nei boschi bonificati dagli scout ti sorprenderà. Tre splendide case rurali, ristrutturate con rispetto e sostenibilità, offrono comfort e immersione nel verde, grazie a impianti eco-friendly come pannelli solari e sistemi idrici autonomi. Un modo unico per riscoprire le radici rurali e vivere un soggiorno rispettoso dell’ambiente, dove ogni dettaglio è pensato per il benessere di ospiti e natura.

L’acqua corrente, per docce, bagni, trogoli e lavelli; la corrente elettrica, generata con pannelli fotovoltaici; i bracieri, per il fuoco in sicurezza; i tavoli e le aree di accoglienza; soprattutto, le "casette", antiche costruzioni rurali, ristrutturate e pronte per l’accoglienza. Si è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Turismo green: tre case rurali riadattate nei boschi bonificati dagli scout

