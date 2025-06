Turbolenze finanziarie Politica prudenziale Erogati 6,8 milioni

In un contesto di turbolenze finanziarie e incertezza politica, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna si distingue per la sua capacità di mantenere salda la rotta, garantendo continuità e stabilità. Con erogazioni di 6,8 milioni di euro nel 2024, si conferma come un faro di sicurezza e supporto. "Come rispondiamo all’incertezza? Con una politica prudenziale e diversificata", spiega la...

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna tiene la barra dritta, affronta le turbolenze nei mercati finanziari all’insegna della stabilità e riesce a dare continuità alle erogazioni: 6,8 milioni di euro nel 2024, stessa cifra per l’anno in corso. "L’elemento di stabilità e di costanza nei flussi di erogazione è l’obiettivo dei nostri investimenti. Come rispondiamo all’incertezza? Con una politica prudenziale e diversificata", spiega la direttrice della Fondazione di via Donzelle, Ethel Frasinetti, che ha presentato il bilancio 2024 assieme al presidente Pierluigi Stefanini. Il bilancio si è chiuso in attivo, con un avanzo di 6,7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Turbolenze finanziarie. Politica prudenziale,. Erogati 6,8 milioni"

