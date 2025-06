Tumori Mastronuzzi Simg | La prevenzione è tutto noi medici seminiamo salute ogni giorno

La prevenzione è il vero pilastro della salute, un impegno quotidiano che i medici assumono con dedizione. Come afferma Tecla Mastronuzzi, responsabile della macro area Promozione, il ruolo del medico di medicina generale va oltre la cura: si tratta di seminare benessere prima che insorgano problemi. In questo scenario, la consapevolezza e la prevenzione diventano strumenti fondamentali per una vita più sana e lunga.

"Per il mio ruolo la prevenzione è tutto. Il compito del medico di medicina generale va infatti ben oltre la cura delle patologie: significa soprattutto seminare salute ogni giorno, prima ancora che la malattia si manifesti". Così Tecla Mastronuzzi, responsabile della macro area Promoz.

