Tudor Juventus Sky | non ci sono più dubbi! Previsto l’incontro tra il club e l’agente dell’allenatore | i bianconeri ripartono da lui La rivelazione

Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus sembra ormai scritto: secondo le ultime dichiarazioni di Di Marzio, il club e l’agente del tecnico si incontreranno a breve per definire il suo ruolo. La Vecchia Signora, infatti, riparte da lui con rinnovato entusiasmo e ambizioni. Ma cosa ci riserva il nuovo corso bianconero? Scopriamo insieme gli sviluppi e le possibili sorprese che attendono i tifosi juventini.

Tudor Juventus (Sky): non ci sono più dubbi sul futuro dell’allenatore bianconero: tutte le dichiarazioni di Di Marzio. Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Calciomercato L’Originale per analizzare il possibile futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juve. L’agente dell’allenatore bianconero dovrebbe incontrare il club mercoledì per determinare ancora di più il futuro del tecnico. PAROLE – «La Juventus sta ripartendo con Tudor, avrà un incontro con l’agente di Tudor mercoledì per sancire il suo futuro ancora in maniera più formale oltre al contratto». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com