Tudor Juve Sky è arrivata la scelta sul futuro della panchina bianconera | domani l’annuncio di Comolli in conferenza stampa? La rivelazione

La Juventus si prepara a svelare il futuro della panchina: dopo settimane di incertezza, la decisione finale è ormai alle porte. Domani, in conferenza stampa, Giovanni Comolli annuncerà ufficialmente la scelta, e tutti gli occhi sono puntati su Tudor. La certezza prende forma: l’allenatore croato guiderà i bianconeri anche nella prossima stagione, confermando la stabilità tanto attesa. Ma cosa riserva il nuovo capitolo? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti.

Tudor Juve (Sky), è arrivata la scelta sul futuro della panchina bianconera: tutti gli aggiornamenti. Quale sarà il futuro di Igor Tudor? Sembrano non esserci più dubbi: sarà lui il tecnico della Juve nella prossima stagione dopo il Mondiale per Club. Le parole di Giovanni Guardalà a Sky Sport. PAROLE – «Il capitolo Tudor verrà chiuso definitivamente da Comolli in conferenza stampa, proprio perché anche in queste ultime ore girano voci su Spalletti e cose strane. Però insomma sarà Tudor sia al Mondiale per Club che nella prossima stagione». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve (Sky), è arrivata la scelta sul futuro della panchina bianconera: domani l’annuncio di Comolli in conferenza stampa? La rivelazione

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

