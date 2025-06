TSO per il santone Kadir Bouasrya a Miggiano dopo le minacce in chiesa durante la prima comunione

A Miggiano, il noto santone Kadir Bouasrya è stato sottoposto a TSO dopo aver causato scompiglio e minacce durante una cerimonia di prima comunione. L'episodio ha destato grande preoccupazione tra i presenti, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza di tutti. La situazione mette in luce quanto sia fondamentale mantenere l’ordine e la calma in momenti così solenni e delicati.

Miggiano, disposto il TSO per il santone Kadir Bouasrya che ha seminato il panico durante la celebrazione delle prime comunioni.

