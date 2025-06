Tso la Consulta impone al giudice l’incontro col paziente Ora il rischio è che ci sia solo una videochiamata

La recente sentenza della Corte Costituzionale rivoluziona le procedure relative ai trattamenti sanitari obbligatori (TSO), imponendo al giudice l’incontro con il paziente. Tuttavia, il rischio di limitarsi a una videochiamata solleva interrogativi sulla reale tutela dei diritti del soggetto coinvolto. Questa decisione potrebbe segnare un punto di svolta importante in ambito sanitario e giudiziario, aprendo la strada a una maggiore tutela e trasparenza nei procedimenti che coinvolgono i pazienti.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 8331978 negli articoli in cui non prevede l’obbligo di comunicazione del provvedimento alla persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ( Tso ), la sua audizione da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del decreto stesso. La sentenza 762025, depositata il 30 maggio, dovrebbe cambiare la procedura degli oltre 5000 Tso che vengono praticati ogni anno in Italia, la cui convalida da parte del del giudice tutelare è avvenuta fino ad oggi sulla carta e da ora in poi dovrebbe avvenire solo a seguito di un incontro “nel luogo” dove il paziente si trova, quindi di solito in un reparto psichiatrico ospedaliero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tso, la Consulta impone al giudice l’incontro col paziente. “Ora il rischio è che ci sia solo una videochiamata”

In questa notizia si parla di: Consulta Giudice Impone Incontro

Consulta, Petitti nuovo giudice costituzionale. Cartabia favorita per la presidenza - poiché la legge impone che il collegio giudicante di un caso non possa mai cambiare. Leggi su repubblica.it

Rebibbia, l’incontro tra giudici della Consulta e detenuti tra diritti e speranze - Luca Antonini, il giudice ultimo arrivato a palazzo della Consulta, indicato dalla Lega, ricorda ... Leggi su repubblica.it

Consulta, Parlamento in seduta comune il 17 settembre per elezione giudice costituzionale - (Adnkronos) – La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono convocati in seduta comune martedì 17 settembre alle 12. Leggi su msn.com