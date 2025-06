Tsitsipas racconta il primo approccio con Paula Badosa | “Rispose al messaggio in tre secondi”

L'inizio di una storia d'amore tra campioni è sempre affascinante, e quella tra Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa non fa eccezione. Dal primo messaggio inviato in preda all'emozione alla risposta immediata che ha cambiato tutto, il loro racconto mette in luce come il destino possa intervenire in modo sorprendente. Scopriamo insieme il momento in cui due stelle del tennis hanno deciso di scrivere il primo capitolo della loro favola.

La storia d'amore tra Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa va avanti a gonfie vele: il tennista greco racconta il colpo di fulmine per la spagnola e come si fece coraggio per mandarle un messaggio, al quale lei rispose "letteralmente tre secondi dopo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Tsitsipas Racconta Paula Badosa

Tsitsipas racconta la magia della prima volta che ha visto Paula Badosa: “Un giorno staremo insieme” - "Ho conosciuto Stef subito dopo che mi ero infortunata – racconta Paula – È stata una delle stagioni più difficili per me ... Leggi su fanpage.it

Tsitsipas racconta la magia della prima volta che ha visto Paula Badosa: “Un giorno staremo insieme” - Galeotto fu il Roland Garros 2023 ma il dardo intinto nella passione colpì il cuore di lui tre anni prima , come racconta lo stesso Tsitsipas: “ La prima volta che ho notato Paula è stato ... Leggi su msn.com

Paula Badosa racconta ciò che le disse Tsitsipas: “Non lo dimenticherò mai, era proprio andato…” - nelle scorse ore si è confessata in TV con Alex Corretja, raccontando cosa le disse qualche mese fa Tsitsipas, nel suo momento ... Leggi su fanpage.it