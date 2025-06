TS – Vlahovic-Milan cosa ha detto Allegri a Dusan? La trattativa la telefonata e quanti soldi servono

L'attenzione si concentra sul futuro di Vlahovic e il possibile trasferimento al Milan, con Allegri che ha avuto parole positive e una telefonata cordiale con il bomber serbo. Nonostante le tensioni passate, il rapporto tra i due resta solide, alimentando i rumors di una trattativa in corso. Ma quanto potrebbe costare questa operazione? Scopriamo i dettagli e le cifre chiave per un affare che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo.

2025-06-09 16:48:00 Arrivano conferme da Tuttosport: Lo ha chiamato ed è stata una telefonata simpatica. Allegri e Vlahovic non hanno mai litigato o avuto particolari contrasti, anche se, ai tempi di Max alla Juve, il serbo aveva storto il naso piĂą di una volta per la modalitĂ di gioco che, certo, non esaltava le sue qualitĂ (leggi: gli arrivavano uno o due palloni a partita). Ma il rapporto è sempre stato buono e la stima di Max per Dusan ha spinto il nuovo allenatore del Milan a chiederne l’acquisto. Forse c’è anche la voglia di rivincita che anima Allegri, sicuro di poter dimostrare come su Vlahovic la Juve si stia sbagliando e far vedere che lui è in grado di rilanciarlo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com