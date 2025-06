Truppe Usa fermano migranti al confine Messico | nuove aree militari sotto l' amministrazione Trump

Nuove tensioni al confine tra Stati Uniti e Messico, dove l'amministrazione Trump ha dato il via a operazioni militari senza precedenti. Truppe USA hanno effettuato i primi fermi all’interno delle aree militari appena istituite lungo 418 km di confine, segnando una svolta nella guerra contro l’immigrazione clandestina. La decisione solleva interrogativi sulle implicazioni umanitarie e sulla sicurezza nazionale, mentre le proteste contro i raid irregolari continuano a scuotere le città americane.

Le truppe Usa hanno effettuato i primi fermi all'interno delle aree militari istituite al confine col Messico nell'ambito della repressione dell' immigrazione clandestina da parte dell' amministrazione Trump: lo ha reso noto l'esercito americano, mentre Donald Trump schierava le truppe della Guardia Nazionale a Los Angeles durante le proteste contro i raid anti migranti irregolari. Le inedite aree militari lungo 418 km di confine tra New Mexico e Texas sono state dichiarate estensioni delle basi militari Usa dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, consentendo alle truppe di detenere temporaneamente migranti e altri intrusi civili.

