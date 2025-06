Trump su Greta Thunberg fermata in Israele | È strana | faccia un corso per la rabbia Quella volta che lo gelò con lo sguardo all’Onu – Il video

L’ultima uscita di Donald Trump su Greta Thunberg ha fatto discutere: il tycoon suggerisce alla giovane attivista di seguire un corso per la gestione della rabbia, definendola “una persona strana” e “giovane e arrabbiata”. Durante una conferenza stampa, Trump ha commentato il fermo dell’esercito israeliano su una nave con aiuti umanitari diretta a Gaza, lasciando ancora una volta il pubblico sbigottito. Ma cosa c’è dietro questa polemica? È il caso di approfondire.

Il suggerimento non richiesto di Donald Trump diretto a Greta Thunberg è di seguire un corso per la gestione della rabbia. Il presidente Usa ha definito l’attivista «una persona strana», parlando con i giornalisti a proposito del fermo dell’esercito Israele alla nave con aiuti umanitari su cui viaggiava l’attivista diretta a Gaza. «È una persona giovane e arrabbiata – ha aggiunto Trump – Non so se sia vera rabbia. È difficile da credere, in realtà, ma ho visto cosa è successo. Lei è sicuramente diversa». Aggiungendo poi la sua «raccomandazione principale», cioè che «frequenti un corso di gestione della rabbia». 🔗 Leggi su Open.online