Trump schiera la Guardia Nazionale a Los Angeles | Rivolta di invasori stranieri

In un'escalation senza precedenti, Donald Trump ha schierato la Guardia Nazionale a Los Angeles, definendo gli eventi come una "rivolta di invasori stranieri". La decisione arriva in risposta ai gravi disordini scoppiati dopo i raid contro migranti irregolari, segnando una svolta nelle politiche di sicurezza e immigrazione negli Stati Uniti. Un gesto che solleva interrogativi sulla gestione delle criticità sociali e sull’equilibrio tra ordine pubblico e diritti umani.

(Adnkronos) – In azione a Los Angeles i primi agenti della Guardia nazionale inviati dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo i gravi disordini scoppiati nella città della California a seguito dei blitz contro i migranti irregolari. Alcuni veicoli della Guardia Nazionale sono stati avvistati davanti alla Hall of Justice, che è vicino al .

