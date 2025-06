Trump Rubio e le difficoltà sulla scaletta dell' Air Force One

Durante una visita a Morristown, Donald Trump e Marco Rubio hanno vissuto un momento imbarazzante mentre si imbarcavano sull'Air Force One: un piccolo incidente che ha catturato l'attenzione dei presenti. Dopo aver parlato con i giornalisti, i due politici hanno inciampato sui gradini dell’aereo presidenziale, dimostrando che anche le figure più potenti possono trovarsi in situazioni imbarazzanti. La scena ha suscitato curiosità e sorrisi, ricordandoci l'umanità dietro le grandi cariche pubbliche.

Piccolo incidente durante la visita di Donald Trump e Marco Rubio mentre si imbarcavano sull’Air Force One dalla città di Morristown, in New Jersey. Dopo essersi fermati alcuni minuti a parlare con i giornalisti, il presidente americano e il Segretario di Stato salgono la scaletta dell’aereo presidenziale e tutti e due, a distanza di pochi momenti, inciampano sui gradini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump, Rubio e le difficoltà sulla scaletta dell'Air Force One

