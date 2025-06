Trump militarizza Los Angeles | rivolte in tutto il Paese contro la stretta sui migranti

La tensione negli Stati Uniti raggiunge livelli critici mentre Trump ordina l'intervento militare a Los Angeles, scatenando proteste in tutto il paese contro le politiche migratorie. Con l’uso della Guardia Nazionale e minacce di intervento dei Marines, la situazione si fa sempre più esplosiva, divampando anche in città come San Francisco. Una crisi che rischia di sconvolgere l’intera nazione, sollevando interrogativi sul limite tra sicurezza e diritti civili.

La Guardia Nazionale per sedare le proteste contro i raid dell'ICE. Tensione altissima in California. Newsom accusa: 'Una provocazione deliberata' e minaccia di denunciare il Tycoon. Trump risponde con 2000 soldati e minaccia l'intervento dei Marines, mentre nel resto degli Usa le prime proteste prendono vita. A San Francisco sono 60 le persone fermate, tra cui alcuni minorenni

