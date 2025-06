Trump militarizza Los Angeles | Arrestare il governatore della California? Lo farei

La tensione in California esplode: Trump schiera 2000 soldati a Los Angeles, minacciando l'intervento dei Marines e provocando un terremoto politico. Newsom lo accusa di provocazione deliberata e promette azioni legali, mentre proteste e fermi si moltiplicano nelle strade di San Francisco. In un clima di crisi crescente, il futuro dello Stato e degli Stati Uniti si gioca su decisioni che potrebbero cambiare per sempre il volto della democrazia americana.

La Guardia Nazionale per sedare le proteste contro i raid dell’ICE. Tensione altissima in California. Newsom accusa: ‘Una provocazione deliberata’ e minaccia di denunciare il Tycoon. Trump risponde con 2000 soldati e minaccia l’intervento dei Marines, mentre nel resto degli Usa le prime proteste prendono vita. A San Francisco sono 60 le persone fermate, tra cui alcuni minorenni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Š Ildifforme.it - Trump militarizza Los Angeles: “Arrestare il governatore della California? Lo farei”

