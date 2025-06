Trump manifestanti di Los Angeles sono insurrezionisti

I manifestanti di Los Angeles sono "agitatori professionali, insurrezionisti": lo ha detto Donald Trump parlando con i reporter. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, manifestanti di Los Angeles sono insurrezionisti

In questa notizia si parla di: Trump Manifestanti Angeles Sono

Los Angeles, proteste per i raid anti-immigrazione. Trump manda i soldati, proiettili di gomma sui manifestanti: 27 arresti - Le tensioni a Los Angeles sono esplose in un clima di caos e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con 27 arresti e l’uso di proiettili di gomma per disperdere le folle.

#LosAngeles Su Truth Trump chiede di far arrivare le truppe ed ordina "l'arresto di chiunque indossi una mascherina". 27 persone arrestate, informa la polizia. Gli agenti sono sotto l'attacco dei manifestanti, ha dichiarato il capitano Jovel alla CNN. Partecipa alla discussione

Gli agenti della polizia di Los Angeles sono "sotto attacco" da parte dei manifestanti che protestano contro la politica anti-immigrazione dell'amministrazione Trump, e la polizia sta effettuando arresti: lo ha detto il capitano della polizia. #ANSA Partecipa alla discussione

Los Angeles, manifestanti bloccano autostrada e vandalizzano auto - Proseguono a Los Angeles, in California, le manifestazioni contro la politica migratoria di Donald Trump. Leggi su lapresse.it

Le proteste a Los Angeles sono l’occasione che Trump stava aspettando - Mandare la Guardia Nazionale contro la volontà del governatore della California c'entra molto con la politica e poco con la sicurezza ... Leggi su ilpost.it

Rivolta a Los Angeles per i blitz anti-migranti. Trump: "Arrestate chiunque indossi mascherine" - Il monito della polizia: "La violenza sarà contrastata con forza proporzionata" ... Leggi su msn.com