Trump | Libererò Los Angeles da clandestini e criminali

Donald Trump, attraverso il suo messaggio su Truth, denuncia quello che definisce un grave problema a Los Angeles, dove immigrati clandestini e criminali hanno preso il controllo. Con la promessa di ripristinare l’ordine, annuncia di aver ordinato tutte le azioni necessarie per liberare la città da questa minaccia. È un appello alla fermezza e alla protezione dei valori americani, un invito a riflettere sul futuro di una delle metropoli più iconiche del mondo.

“Los Angeles, un tempo grande città americana, è stata invasa e occupata da immigrati clandestini e criminali. Ora folle violente e insurrezioniste stanno attaccando i nostri agenti federali nel tentativo di fermare le operazioni di deportazione”. Lo scrive Donald Trump su Truth annunciando di aver dato ordine “di intraprendere tutte le azioni necessarie per liberare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: “Libererò Los Angeles da clandestini e criminali”

