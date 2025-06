Trump invia 700 Marines a Los Angeles per supportare la Guardia Nazionale

L'annuncio sorprende: l'amministrazione Trump ha deciso di inviare circa 700 Marines a Los Angeles per supportare la Guardia Nazionale in un momento di crescente tensione legata alle proteste sull'immigrazione. Questa mossa solleva interrogativi sul ruolo delle forze militari civili e sulle possibili implicazioni future. Ma quali sono le reali intenzioni dietro questa decisione e come potrebbe evolversi la situazione?

L'amministrazione Trump ha ordinato a circa 700 Marines di recarsi a Los Angeles per supportare le truppe della Guardia Nazionale in seguito alle proteste di questo fine settimana sull' immigrazione. Lo scrive Politico. I Marines non parteciperanno alle attivit√† delle forze dell'ordine a meno che il presidente non invochi l' Insurrection Act, che consentirebbe loro di reprimere la violenza, secondo due funzionari della Difesa. Non √® chiaro quale ruolo svolgeranno i Marines, ma una delle fonti ha affermato che probabilmente supporteranno i 2.000 soldati della Guardia Nazionale inviati a sostegno delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Trump invia 700 Marines a Los Angeles per supportare la Guardia Nazionale

Scontri a Los Angeles, Trump sul governatore della California che lo ha denunciato: ¬ęS√¨, lo arresterei¬Ľ. E manda 700 marines - Le tensioni a Los Angeles si intensificano, con l‚Äôamministrazione Trump che ordina l'invio di 700 Marines per supportare la Guardia Nazionale durante le proteste sull'immigrazione.

L'amministrazione Trump ha ordinato a circa 700 Marines di recarsi a Los Angeles per supportare le truppe della Guardia Nazionale in seguito alle proteste di questo fine settimana sull'immigrazione. Lo scrive Politico #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/n Partecipa alla discussione

? - Il Segretario della Difesa minaccia ora di inviare i Marines a Los Angeles e dichiarare la legge marziale. Pete Hegseth su X: "I violenti attacchi della folla contro l'ICE e le forze dell'ordine federali sono progettati per impedire l'espulsione di immigrati cla Partecipa alla discussione

Los Angeles, scontri dopo raid anti-migranti. Trump: soldati ovunque per mantenere ordine; 'Trump manda 700 marines a Los Angeles'.